2020/12/31 | 08:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء: الفرات نيوز}تستعد العتبة الحسينيّة المقدسة لافتتاح احد اكبر المشاريع التعليمية المخصصة لشريحة الأيتام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينيَّة تستعد لإنجاز مشروع مدارس الأيتام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينيَّة تستعد لإنجاز مشروع مدارس الأيتام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).