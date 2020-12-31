عدد حفارات النفط والغاز في أميركا يسجل أكبر زيادة فصلية منذ الربع الثاني في 2017

2020/12/31 | 08:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أضافت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع حفارات للنفط والغاز الطبيعي لسادس أسبوع على التوالي لتسجل أكبر زيادة فصلية لعدد الحفارات منذ الربع الثاني لعام 2017، بينما يستأنف المنتجون العمليات مع بقاء أسعار الخام فوق 45 دولارا للبرميل.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة الأربعاء في تقريرها الأسبوعي الذي يخطى بمتابعة وثيقة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ارتفع بمقدار ثلاثة حفارات إلى 351في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من ديسمبر كانون الأول.

وفي ديسمبر كانون الأول زاد إجمالي عدد الحفارات بمقدار 31، وهي خامسة زيادة شهرية على التوالي.

وعلى مدار الربع الرابع ارتفع العدد بمقدار 90 حفارا، وهي أعلى زيادة فصلية منذ الربع الثاني لعام 2017 عندما زاد 116 حفارا.

وعلى مدار العام، تراجع العدد بمقدار 454 حفارا مقارنة مع انخفاض بلغ 278 حفارا في 2019 وزيادة بلغت 154 حفارا في 2018 .

وقفز عدد الحفارات قيد التشغيل منذ أغسطس آب، عندما سجل مستوى قياسيا منخفضا بلغ 244، بحسب بيانات بيكر هيوز التي ترجع إلى عام 1940 .

ونشرت بيكر هيوز تقريرها قبل يومين من الموعد المعتاد بسبب عطلة نهاية العام التي توافق يوم الجمعة.

ووفقا للتقرير، ارتفع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة إلى 267 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ مايو أيار، بينما استقر عدد حفارات الغاز الطبيعي عند 83، وهو ثالث أعلى مستوى منذ نهاية أبريل نيسان.

وجرى تداول الخام الأمريكي عند حوالي 48 دولارا للبرميل هذا الأسبوع وسجل في المتوسط حوالي 39 دولارا للبرميل في 2020 .

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