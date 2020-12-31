الساعدي: الحكومة مازالت تتجاهل الوجود الأميركي في العراق رغم مجازر واشنطن

2020/12/31 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين المحلل السياسي محمد الساعدي، ان حكومة الكاظمي مازالت تتجاهل الوجود الأميركي في العراق رغم المجازر التي ارتكبتها القوات الأميركية بحق العراقيين، لافتا الى ان اعفاء ترامب عن مجرمي بلاك ووتر لم يواجه بأي رد فعل حكومي.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة الحالية تجاهلت الوجود الاميركية ولم تعيد كرامة الشعب العراقي رغم الشهداء الذي سقطوا جراء الاعتداءات الاميركية على معسكرات الحشد واغتيالها لقادة النصر”.

واضاف ان “مجمل العمليات الاجرامية التي تشنها القوات الاميركية في العراق تأتي من خلال مركز عملياتها في المنطقة الخضراء، الامر الذي يجعل من الادارة الاميركية متمسكة بعدم الخروج من هذا الموقع الذي اتخذته قاعدة ومركز للسيطرة وادارة العمليات الاجرامية”.

وبين ان “الحكومة تمتلك جميع الادلة والمعلومات على ماتقوم به اميركا في العراق في وقت تتغاضى عن ذلك التواجد الاجنبي رغم قرار البرلمان القاضي بخروجها وانتفاء الحاجة لها”.



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