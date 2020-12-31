كتلة نيابية تدعو لإعادة النظر بحكومة الكاظمي: العراق ينحدر من الجبل إلى الوادي!

2020/12/31 | 09:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

دعت كتلة بيارق الخير النيابية، الخميس، إلى إعادة النظر بحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب فشلها في أداء مهامها، محذرا من ان العراق ينحدر من الجبل الى الوادي.

وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “يجب إعادة النظر بحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدم السكوت عليها”، مبينا أن “نسبة الإنجاز في البرنامج ضعيفة جدا حيث بلغت 17%”.

وأضاف الخالدي، أن “ العراق يتجه نحو منحدر خطير شبيه بالانحدار من الجبل الى الوادي”، داعيا الى “ضرورة تدارك ذلك من قبل القوى والأحزاب السياسية”.

وبشأن قانون موازنة 2021 أكد الخالدي أن “غالبية النواب رافضين لهذه الموازنة وهي دليل على فشل الحكومة”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “اغلب النواب يتجهون نحو اقالة وزير المالية الحالي من حيث المبدأ”.



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