"ظلال 2020 سيستمر".. صراعات عالمية مرتقبة العام المقبل

2020/12/31 | 09:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم قدوم العام المقبل، باعتبار أنّ سنة 2020 كانت مروعة، إلا أن قائمة الصراعات تشير إلى أنّ ظل الأخيرة سيستمر في الأشهر القادمة، مع مجموعة من الصراعات المرتقبة، بحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية.

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