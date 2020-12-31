الصحة: العراق سيحصل على لقاح ” أكسفورد “

2020/12/31 | 09:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعدّت وزارة الصحة إقرار بريطانيا للقاح «استرازينيكا» المعروف باسم «لقاح أكسفورد» خبراً ساراً، وأنَّ العراق سيحصل عليه عبر التحالف الدولي للقاحات.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي: إن إقرار لقاح استرازينيكا «أكسفورد»، يعد خبراً ساراً يسهم بالقضاء على فيروس كورونا.وأضاف ان العراق لديه حصة من اللقاحات ضمن التحالف الدولي للقاحات (كوفاكس)، والأخير …

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