سعر بيتكوين يتجاوز 28.7 ألف دولار ومكاسب العملة المشفّرة قاربت 300% في 2020

2020/12/31 | 09:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

سجلت العملة الرقمية – بيتكوين، مستوىً قياسيًا مرتفعًا، رافعة مكاسبها هذا العام إلى حوالي 300%، عند 28738 دولارًا خلال تداولات اليوم، وهو أعلى مستوى لها منذ بدأ تداولها في فبراير/شباط 2010 .

ارتفاع 280% خلال عامكانت بيتكوين قد كسرت مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى في 16 ديسمبر/كانون الأول.

وتعد بيتكوين أشهر عملة رقمية والأعلى قيمة.

وللإشارة، يوجد نحو 18.58 مليون عملة بيتكوين يتم تداولها حاليًا في العالم.



كما قفزت العملة بنحو 280% منذ بداية 2020، حيث كانت تتداول قرب مستوى 7200 دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

يذكر أن العملات الرقمية أو المشفرة، لاقت هجومًا شرسًا مع ظهورها، حيث رأى البعض أنها غير مضمونة بأصول ثابتة، وأنها تستخدم في عمليات الاحتيال، غير أن الإقبال تزايد عليها مؤخرًا.

كان الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية تيسلا، إيلون ماسك، تحدث مؤخرًا، عن إمكانية تحويل “المعاملات الكبيرة” الموجودة ضمن الميزانية العمومية لشركة تيسلا إلى عملة بيتكوين، وذلك عبر تغريدة في تويتر، ما حفز حوارا متبادلا بين ماسك وأحد دعاة الاعتماد على العملات الرقمية، الذي أعرب فعلًا عن شرائه “أكثر من 1.3 مليار دولار من بيتكوين في الأشهر الماضية”.

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