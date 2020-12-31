عضو بالمالية النيابية: موازنة 2021 تخلو من الدرجات الوظيفية

2020/12/31 | 09:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قالت اللجنة المالية النيابية، إن "الموازنة الجديدة تعد الأكبر في الوطن العربي بعد السعودية، فيما اتهمت نافذة بيع العملة بـ "تهريب العملة" وفق عمل ممنهج.

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