دراسة: العمل لساعات طويلة على الحاسوب يهددك بمتلازمة خطيرة

2020/12/31 | 09:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت رابطة أطباء الأعصاب الألمانية إن العمل على الحاسوب لفترة طويلة يرفع خطر الإصابة بما يعرف بـ"carpal tunnel syndrome" أو بمتلازمة النفق الرسغي.

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