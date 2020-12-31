صالح يدعو إلى “عقد سياسي جديد” ويعلن موقفاً بشأن رواتب الموظفين

2020/12/31 | 09:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، أن منظومة الحكم التي تأسست ما بعد سقوط النظام السابق تعرضت لـ”تصدع كبير”، داعياً إلى “عقد سياسي جديد يؤسس لدولة مقتدرة ذات سيادة كاملة”، فيما رفض ربط قوت المواطنين ورواتب الموظفين “بالصراعات السياسية وآفة الفساد”.وقال صالح، في مقال، نشرته صحيفة “الصباح” الرسمية، إنه “مع إطلالة العام الميلادي الجديد نتقدم إلى شعبنا العراقي العزيز بالتمنيات كي يكون عامَ رخاءٍ وطمأنينة، تتعزز فيه الآمال ويتم فيه تجاوز الصعاب، وتنتهي خلاله جائحة كورونا، والتحديات الأمنية والاقتصادية التي ما زلنا نعاني منها في العراق والمنطقة برمتها”.وأضاف: “نودعُ 2020، عامَ الالام والازمات، إذ شهدنا فيه […]

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