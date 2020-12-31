الرشيد: إنشاء مركز للحفاظ على سريَّة بيانات الزبائن

2020/12/31 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وقَّع مصرف الرشيد، عقداً لإنشاء مركز مع شركة (InfoTech)، لضمان المحافظة على سرية بيانات الزبائن.

وقال المصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف وقع (أمس الاربعاء) عقدا مع شركة (InfoTech) التي تمتلك فرعا لها في العراق لانشاء مركز البيانات".

وأشار الى أن "العقد يتضمن تجهيز وتركيب وتشغيل مركز البيانات ومركز التعافي من الكوارث".

واضاف أن "مركز البيانات يعد المركز الاساسي في تطبيق النظام المصرفي الشامل الذي سيعمل به قريبا في المصرف"، مؤكدا أن "المركز يحافظ على بيانات الزبائن وسريتها وحمايتها من الاختراق ويعد نقلة نوعية في العمل المصرفي".

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