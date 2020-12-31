التشي يفرض التعادل على ريال مدريد في الليغا

2020/12/31 | 09:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

أنهى إلتشي، سلسلة انتصارات ريال مدريد، التي استمرت لخمسة جولات، بالتعادل الإيجابي (1-1) خلال مواجهة الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 16 من الليجا.

سجل لريال مدريد، لوكا مودريتش في الدقيقة 20، بينما سجل فيدل تشافيز، هدف إلتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، مقابل 16 نقطة في جعبة إلتشي في المركز الخامس عشر.



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