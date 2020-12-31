الكشف عن الخلاف بين لقاحي Pfizer و AstraZeneca ضد فيروس كورونا؟

2020/12/31 | 09:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

عقب إعطاء بريطانيا الضوء الأخضر لاستخدام لقاح أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، ليصبح ثاني لقاح يوزع في المملكة المتحدة مع لقاح فايزر-بيونتك، بادر عدد من الخبراء إلى تحديد الفارق بين اللقاحين قبل بدء عمليات التلقيح.

فاعلية اللقاحينبلغت الفاعلية الإجمالية للقاح AstraZeneca-Oxford البريطاني ضد فيروس كورونا نحو 70.4٪ ، بينما تبلغ فاعلية نظيره من إنتاج فايزر-بيونتك 95٪.

تضاربت نتائج التجارب السريرية حول فاعلية اللقاح البريطاني، عقب ظهور نتيجتين، وأعلنت الشركة أن المتطوعين الذين حصلوا على نصف جرعة من اللقاح، تليها جرعة كاملة أظهروا حماية بنسبة 90٪ ضد الفيروس، في حين أن جرعتين كاملتين وفرت حماية بنسبة 62٪ فقط..

وقال مسؤول في وكالة الأدوية الأوروبية EMA إن فاعلية اللقاح البريطاني تظل الأقل مقارنة بلقاحي فايزر-موديرنا الأميركية، بالرغم من تضارب نتائج التجارب السريرية، وفقا لتقرير نشرتة وكالة رويترز الإخبارية.



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أوصت وكالة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة، بجرعة معززة من لقاح أسترازينيكا، بعد أربعة إلى 12 أسبوعًا من الجرعة الأولى، عقب التوصل إلى فاعلية تصل إلى 80٪ بفاصل زمني مدته ثلاثة أشهر بين الجرعات.

اختلافات اللقاحينلا تتطلب حقنة AstraZeneca تجميدًا عميقًا عند 70 درجة تحت الصفر مثل لقاح شركة Pfizer، بل يمكن حفظها في ثلاجة عادية لمدة ستة أشهر.

تعهدت AstraZeneca بأن تكلفة اللقاح ستكون بضعة دولارات فقط للجرعة وسيتم بيعها من دون تحقيق أرباح، في حين أن لقاح Pfizer يكلف بين 18.40 و- 19.50 دولارًا لكل جرعة.

يتعين على بريطانيا عقب الموافقة على لقاحين لفيروس كورونا، تحديد الفئات التي ستحصل على كل لقاح، قال الخبراء إن التفاوت بين فاعلية اللقاحين يعتبر تحديا أمام بريطانيا.

قال الباحث في جامعة بازل والذي يعمل في مشروع لقاح سارس- CoV-2 السويسري توماس كليمكيت، إن أيّ لقاح لديه فاعلية جيدة نسبيًا، تفوق 60% أو 70٪ يجب استخدامه، عندما يكون لديه ملف تعريف أمان مناسب.

الموافقة على اللقاح البريطانييرجّح مسؤول في وكالة الأدوية الأوروبية EMA الموافقة على لقاح أسترازينيكا في يناير/ كانون الثاني.

تجري هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي مراجعة للحصول على موافقة مشروطة من السوق، بدلاً من موافقة المملكة المتحدة الأسرع على الاستخدام الطارئ.

تناقش الجهة المنظمة للأدوية في الهند الموافقة الطارئة على لقاح AstraZeneca الذي يتم إجراؤه بالتعاون مع معهد Serum Institute في الهند.

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