البطاقة التموينيّة تخضع للجنة حكومية جديدة لاصلاحها

2020/12/31 | 09:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعيّة عادل الركابي عن تشكيل لجنة بقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد، لإصلاح البطاقة التموينية وتأمين وصول مفرداتها الى مستحقيها من ذوي الدخل المحدود والاسر التي هي دون خط الفقر.واوضح الركابي في حديث صحفي ان «اللجنة التي تضم وزارة العمل ووكلاء وزارات التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والزراعة وهيئة الاستثمار الوطنية …

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