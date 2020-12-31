ميركل: أمامنا أسابيع عصيبة

2020/12/31 | 09:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في كلمة لها بمناسبة حلول العام الجديد، إن أزمة فيروس كورونا “التاريخية” في المانيا سوف تمتد الى عام 2021، على الرغم من بارقة الأمل التي سيعطيها اللقاح.ونددت ميركل بنظريات المؤامرة التي نشرها مشككون بالفيروس ليس فقط باعتبارها مزيفة وخطيرة، بل لأنها أيضاً مثيرة للسخرية ووحشية تجاه أولئك الذين عانوا من الوباء.وحذرت المستشارة الألمانية من أن “هذه الأيام وهذه الأسابيع (…) ستكون أوقاتا عصيبة لبلدنا”، مشيرة إلى أن “هذا سيستمر لفترة طويلة”.وكانت قد سجلت ألمانيا لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا أكثر من ألف وفاة يومية، أمس الأول الثلاثاء، حيث رصد معهد […]

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