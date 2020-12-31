ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مطار عدن

2020/12/31 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكدت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مطار عدن، إلى ما يزيد على 130 بين قتيل وجريح، في حصيلة مرشحة للزيادة.وكتب وزير الصحة ، قاسم بحيبح، عبر "تويتر" أن "25 شهيدا و110 جرحى، ضحايا جريمة الإرهاب التي استهدفت المطار"، مضيفا ان "العدد مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات".وقام رئيس الوزراء معين عبد الملك بزيارة جرحى تفجيرات مطار عدن في المستشفى للاطمئنان على صحتهم، في ما قال الإعلام المحلي إنه أول تحرك لرئيس الحكومة الجديدة عقب وصوله إلى عدن ظهر الأربعاء.

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