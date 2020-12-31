المالية النيابية تكشف عن محاولات لسحب الدينار العراقي من الأسواق

2020/12/31 | 09:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، إن الموازنة الجديدة تعد الأكبر في الوطن العربي بعد السعودية، فيما اتهمت نافذة بيع العملة بـ “تهريب العملة” وفق عمل ممنهج.وقال عضو اللجنة النائب محمد الدراجي في تصريح صحفي، إن “موازنة عام 2021 تبلغ 164 تريليون دينار، حدد فيها النفط بسعر 42 دولارا للبرميل”، مبينا أن “نفقات …

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