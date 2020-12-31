ضبط تلاعب في وصف البضاعة مما سبب هدرا بالمال العام في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2020/12/31 | 09:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط حاوية حجم 40 قدم محملة (ماكنة تعبئة وتغليف جديدة) حسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة خلافا للضوابط والتعليمات من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك ام قصر الشمالي.

وذكرت الهياة في بيان انه “تم ضبط الحاوية خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن الحمولة الفعلية (ماكنة قولبة حقن البلاستك/ مستعملة)، مما يعد ذلك هدرا بالمال العام نتيجة تغيير وصف البضاعة وقيمة الرسم الكمركي والضريبي المفروض التحاسب عليه”.

وتابعت “تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي مثبت فيه لجنة الكشف الكمركي المنجزة للمعاملة خلافا للضوابط إلى قاضي محكمة تحقيق ام قصر لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين”.

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