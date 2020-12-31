الاتصالات: العام المقبل سيشهد تحسنا بخدمة الانترنت

2020/12/31 | 09:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزارة الاتصالات، الخميس، أن خدمة الإنترنت ستشهد تحسنا خلال العام المقبل، كاشفة عن تشكيل لجان رقابية للحد من التجاوزات على الخطوط والشبكات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني في حديث لجريدة الصباح، اليوم (31 كانون الاول 2020) ان "الانترنت سيشهد تحسنا بخدماته خلال العام المقبل، من خلال انجاز الكابل الضوئي (FTTH) الذي سيعطي مميزات خاصة للمواطن والمستهلك".

واضاف ان "هناك لجانا بدأت بمراقبة المتجاوزين على خطوط وشبكات الانترنت من قبل اصحاب الابراج والشركات"، مبينا ان "عمليات المراقبة مستمرة وهناك رصد في مناطق الدورة ومدينة الصدر والشعلة في بغداد فضلا عن محافظات صلاح الدين والنجف الاشرف والانبار، اذ تم القبض على المتجاوزين واحالتهم للقضاء وفق قانون وزارة الاتصالات".

وأوضح ان "عمليات الصدمة شكلت بأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتوجيه واشراف وزير الاتصالات بالتعاون مع جهاز المخابرات والامن الوطني والبيشمركة في المناطق المجاورة للاقليم وامن الحشد"، موضحا ان "اكثر المناطق كانت في نينوى وديالى وكركوك حيث اسفرت عن استرجاع ما يقارب الأربعة مليارات دينار شهريا كانت تهرب من سعات الانترنت واللمدات الموجودة في الكابل الضوئي وارجاعها وتقليل الهدر العام".

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