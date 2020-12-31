وزارة الاتصالات تطلق “وعد جديد” بتحسن خدمة الانترنيت خلال العام القادم

2020/12/31 | 09:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، أنَّ خدمات الإنترنت سيشهد تحسنا خلال العام المقبل، مؤكدة تشكيل لجان رقابية على المتجاوزين على خطوط وشبكات الانترنت.قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح صحفي ان “الانترنت سيشهد تحسناً بخدماته خلال العام المقبل، من خلال انجاز الكابل الضوئي (FTTH) الذي سيعطي مميزات خاصة للمواطن والمستهلك”.واضاف المشهداني، …

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