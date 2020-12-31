2020/12/31 | 09:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ منحت السلطات الصينية اليوم الخميس، الموافقة على استخدام أول لقاح لفيروس كورونا طورته شركة الأدوية المملوكة للدولة “سينوفارم”.وجاءت الموافقة التي أعلنتها الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية، بعد يوم من إعلان معهد بكين للمنتجات البيولوجية، وهو وحدة لتطوير اللقاحات بشركة CNBG) China National Biotec Group)، أن لقاح “سينوفارم” ثبت أنه فعال بنسبة 79,34% حسب البيانات الأولية من المرحلة النهائية من الاختبارات.كما تأتي هذه الموافقة بعد أن أصبحت الإمارات هذا الشهر أول دولة تطرح اللقاح للاستخدام العام، وتزامنا مع إعلان باكستان عن صفقة مع “سينوفارم” لشراء 1,2 مليون جرعة.في حين أن الصين تخلفت عن العديد من الدول في الموافقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين توافق على استخدام أول لقاح ضد كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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