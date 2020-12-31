لليوم الثاني على التوالي.. القوات الأمنية تبحث عن مزارع ونجله اختطفهما داعش في ديالى

2020/12/31 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد النائب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، اليوم الخميس (31 كانون الأول 2020)، استمرار عملية البحث عن مزارع ونجله خطفهما تنظيم داعش الإرهابي في أطراف قرية محررة شمال شرق المحافظة.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش الارهابي خطف مزارعاً ونجله في أطراف قرية طنيرة في ريف ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة)، واقتادهما إلى جهة مجهولة يوم أمس".وأشار النائب إلى أن "قوة عسكرية مشتركة تجري عمليات تمشيط للبحث عن المخطوفين في المناطق الزراعية، ولليوم الثاني على التوالي".

ودعا الكروي، "وزارة الدفاع إلى دعم حوض الطبج الذي يضم 27 قرية محررة ومنها الطنيرة، لمواجهة الخلايا النائمة التي تتربص بالمزارعين بين فترة وأخرى".ولفت إلى "أهمية المنطقة المذكورة آنفاً من الناحية الأمنية وضرورة السعي لتأمينها بشكل أكبر، لتفادي أي إخلال بالاستقرار الامني".

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