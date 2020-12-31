أسعار الدولار تسجل ارتفاعاً جديداً في الأسواق العراقية والصيرفات

2020/12/31 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس (31 كانون الأول 2020)، ارتفاعاً جديداً مقابل الدينار العراقي في الأسواق العراقية ومكاتب الصيرفة المحلية.

وجاء سعر بيع فئة المئة الدولار أمريكي بـ 145,500 دينار، بينما سعر شراء فئة المئة الدولار فيكون بسعر الـ 143,500 دينار وبشكل تقريبي في الأسواق العراقية.

أما سعر الدولار في الأسواق الدولية، فكل 100 دولار تساوي 2580 تومان بشكل تقريبي في الأسواق الإيرانية، وكل 100 يورو تقابل 122,90 دولار في أسواق الدول الأوروبية، وكل 100 باوند تساوي 136,30 دولار، بينما في الأسواق التركية فكل 100 دولار تساوي 737,50 ليرة تركية.

وجاء سعر أونصة الذهب عالمياً بـ 1891,28$، أما سعر برميل نفط الخام برنـت فهو 51,60 دولار، بينما سعر برميل نفط الخام الامريكـي 48,35 دولار.

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