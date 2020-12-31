بومبيو يشيد بسن تشريع يسمح بدفع تعويضات السودان

2020/12/31 | 09:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أشاد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في بيان الأربعاء، بسن تشريع للسودان يسمح بسداد تعويضات لضحايا تفجيرات سفاراتي الولايات المتحدة في شرق أفريقيا في 1998، وعلى المدمرة “يو إس إس كول” في 2000، ومقتل موظف وكالة المعونة الأمريكية جون غرنفيل في 2008.

وكان التشريع، قانون تسوية مطالبات السودان، من بين أحكام مشروع القانون الشامل الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد الماضي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن “سن هذا التشريع يمثل تغييراً جوهرياً في علاقة السودان ليس فقط مع الولايات المتحدة، ولكن أيضاً مع المجتمع الدولي بأسره”.

وأكد أن التشريع يزيل عائقاً رئيسياً أمام إعادة اندماج السودان الكامل في الاقتصاد العالمي، ما يمهد الطريق لزيادة حجم التجارة والاستثمار بشكل كبير.

وجاء إدراج التشريع في مشروع قانون الإنفاق الهائل بعد رفع إدارة ترامب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبعد أشهر من المفاوضات على بنود القانون.

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