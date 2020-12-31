إصدار أوامر المباشرة للمحاضرين بالمجان في مدارس الكرخ الأولى

2020/12/31 | 09:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادباشرت وزارة التربية إصدار الأوامر الإدارية للمحاضرين بالمجان ضمن مديرية تربية الكرخ الاولى.وقال الوكيل الاداري بالوزارة مدير عام تربية الكرخ الاولى فلاح القيسي بتصريح صحفي، ان “وزارته تعمل على دعم شريحة المحاضرين بالمجان لما قدموه من خدمة للعملية التربوية بعد مساهمتهم الوطنية والانسانية في سد الشواغر الحاصلة في الاختصاصات الانسانية والعلمية، منوها بأن …

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