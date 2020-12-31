2020/12/31 | 09:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سالم مشكور

من يدخل الأجواء العراقية من الحدود

الجنوبية ليلاً تلفت نظره عشرات الشعل

النارية التي تكاد تنير أجواء المنطقة.

إنه الغاز المصاحب الخارج مع النفط

المستخرج والذي يحرق في الهواء.





من جانب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحرق الغاز.. نستورد الغاز!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحرق الغاز.. نستورد الغاز!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).