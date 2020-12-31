2020/12/31 | 10:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت السلطات الإيرانية، عن توصلها إلى كل تفاصيل خطة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مؤكدة تورط دولتين في الحادثة.وقال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، في مقابلة مع قناة “خبر” الإيرانية، انه “اتضح لنا أيضا من خلال التحقيقات التي أجرتها السلطات الإيرانية، في أي بلد كانت غرفة القيادة العسكرية التي نفذت الاغتيال، كما اتضح لنا الدولة التي أعطت معلومات للأمريكيين عن وصول قاسم سليماني إلى بغداد”.وتابع عبداللهيان، “هناك دولتان متعاونتان في قضية الاغتيال، سيكشف القضاء عنهما في الوقت المناسب عندما تنتهي كافة الإجراءات اللازمة”، مشيرا إلى أنه “أصبح لدينا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحقيقات إيران الأولية تكشف عن دولتين ’متورطتين’ باغتيال سليماني عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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