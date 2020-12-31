تحقيقات إيران الأولية تكشف عن دولتين متورطتين باغتيال سليماني

2020/12/31 | 10:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت السلطات الإيرانية، عن توصلها إلى كل تفاصيل خطة اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مؤكدة تورط دولتين في الحادثة.وقال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، في مقابلة مع قناة “خبر” الإيرانية، انه “اتضح لنا أيضا من خلال التحقيقات التي أجرتها السلطات الإيرانية، في أي بلد […]

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