وزارة النفط تعلن كميات الغاز المصاحب المنتجة خلال شهر نوفمبر 2020

2020/12/31 | 10:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، ان انتاج الغاز المصاحب خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغ 2381 مقمقا باليوم .

وقالت الوزارة في احصائية لها نشرت على موقعها الرسمي، إن “انتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر تشرين الثاني الماضي بلغ 2381 مقمقا باليوم مرتفعا بمقدار 11 مقمق يوميا عن شهر تشرين الاول الماضي الذي بلغ الانتاج فيه 2370 مقمق باليوم”، مبينة أن “المحروق بلغ 1214 مقمقا باليوم”.

وأضافت أن “انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 333 مقمقا باليوم والمحروق منه بلغ 98 مقمقا باليوم، في حين بلغ انتاج الغاز المصاحب من نفط البصرة وذي قار وميسان 2048 مقمقا باليوم والمحروق 1116 مقمقا باليوم”.

واشارت الوزارة الى ان “انتاج العراق من الغاز الجاف بلغ 1087 مقمق يومياً، فيما بلغ انتاج الغاز السائل 4712 طنا يومياً”.

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته.

ويحتل العراق المرتبة الـ11 بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي بعد كل من روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات وأميركا ونيجريا وفنزويلا والجزائر.

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