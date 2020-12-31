2020/12/31 | 10:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ناقشت صحيفة التايمز البريطانية، قضية اختفاء ملياري دولار أسترالي من أموال الفاتيكان بعد تحويلها من حسابات مصرفية تتبع الفاتيكان بصورة سرية إلى أستراليا لتختفي هناك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استجواب بابا الفاتيكان عن إختفاء ملياري دولار.. هل سيؤثر على زيارته للعراق؟) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استجواب بابا الفاتيكان عن إختفاء ملياري دولار.. هل سيؤثر على زيارته للعراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).