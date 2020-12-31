2020/12/31 | 10:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف مسؤول إيراني، عن معلومات لأول مرة عن عملية اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال الشهيد قاسم سليماني، والنائب السابق لرئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس في مطار بغداد الدولي بغارة أمريكية في 3 كانون الثاني 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول إيراني يكشف لأول مرة معلومات عن اغتيال سليماني) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول إيراني يكشف لأول مرة معلومات عن اغتيال سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).