2020/12/31 | 10:11 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التخطيط عن التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لغرض إجراء عمليات التدقيق والمراجعة لواقع عدد من المستشفيات الكبيرة سعة 400 سرير في عدد من المحافظات ومنها (كربلاء، وبابل، وميسان وواسط، وذي قار، والنجف، والبصرة) على ان يقدم المكتب تقريره خلال مدة 100 يوم.

وقال بيان للوزارة إطّلعت عليه (7 sky) إن “عدداً من المستشفيات سيتم استلامها وتدخل الخدمة قريبا بعد معالجة المشاكل التي كانت تعترض أعمال التنفيذ، مشيراً الى أن لجنة الأمر الديواني 45 والمكلفة بإيجاد الحلول والمعالجات لمشاريع المستشفيات المتلكئة عقدت اجتماعها العاشر وقد نظرت في مستشفيات اخرى في مناطق الدجيل وصلاح الدين والجوادين في التاجي ومستشفى المعامل في قضاء الزوراء ببغداد والتي من المؤمل استئناف العمل بعدد منها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط: التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لمتابعة اكمال مشاريع مستشفيات “كبيرة” 7 SKY TV.

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