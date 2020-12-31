2020/12/31 | 10:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ظهر الانزعاج على زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بعد فشل فريقه في حسم الفوز والاكتفاء بالتعادل 1-1 مع مضيفه إلتشي أمس الأربعاء، ليتأخر بنقطتين عن أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.ومنح لوكا مودريتش التقدم لريال مدريد بضربة رأس في الشوط الأول، لكن الفريق فشل في تعزيز تفوقه وأدرك إلتشي التعادل بركلة جزاء من فيدل تشافيز بعد الاستراحة.وأبلغ زيدان الصحفيين، “الشعور ليس جيدا لأننا أتيحت لنا الفرص ولم نستطع حسم المباراة”.“وأضاف، بمجرد أن أحرز (إلتشي) هدفه عاد إلى الدفاع، وأغلق المساحات وكانت الأمور صعبة علينا”.وانتصر ريال مدريد حامل اللقب في آخر ست […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيدان: كان يجب على ريال مدريد القضاء على آمال إلتشي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان: كان يجب على ريال مدريد القضاء على آمال إلتشي) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان: كان يجب على ريال مدريد القضاء على آمال إلتشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).