الصين ترخص “بشروط” لأول لقاح محلي بفاعلية 79 % والعرب تعاقدوا لشرائه منذ شهور

2020/12/31 | 10:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين-(أ ف ب) – لندن- الزمان – اعلنت عدة دول عربية عن تعاقدات لها لشراء اللقاح الصيني كما في المغرب ودار جدل في مصر حول استيراده فيما جرى تجريبه في الشهور الماضية في دول عربية عدة ، واللقاح الصيني ارخص ثمنا من اللقاح الامريكي الالماني ، فيما أعلنت الصين الخميس أنها رخصت “بشروط” لتسويق أول […]

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