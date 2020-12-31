قائد الناتو السابق: اعاقة ترامب لفريق بايدن الانتقالي للامن القومي امر خطير وكارثي

2020/12/31 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …وصف الادميرال الامريكي المتقاعد جيمس جي ستافريديس القائد الأعلى السابق لحلف الناتو ان اعاقة ادارة ترامب لعمل فريق بايدن الانتقالي في مجال الامن القومي بانه امر خطير وكارثي يمكن ان يستغل من قبل الخصوم.ونقلت قناة ( ام اس ان بي سي) الامريكية في مقابلة مع ستافريس ترجمتها وكالة /المعلومة/ قوله إنني ” اشارك الرئيس المنتخب جو بايدن مخاوفه بعرقلة عمل فريق الامن القومي “، محذرا من أنه ” قد تكون هناك “عواقب في العالم الحقيقي” إذا لم يتم إعداد فريق الرئيس المنتخب بشكل كاف من وجهة نظر الأمن القومي”.واضاف ان ” اعاقة ادارة ترامب أمر خطير فهناك مشاكل تكتيكية ومشاكل تشغيلية ومشاكل استراتيجية”، مشيرا الى أن ” كوريا الشمالية والصين وإيران باعتبارها ثلاث مخاوف رئيسية تتعلق بالسياسة الخارجية لإدارة بايدن القادمة، وأن آخر شيء تحتاجه الولايات المتحدة بعد أن اداء بايدن اليمين كرئيس في 20 كانون الثاني من عام 2021 هو أن يكون فريق الأمن القومي لديه اعمى ولايعرف شيئا عما يجري “.وأوضح ستافريديس أنه “على المستوى الاستراتيجي ، يحتاج الفريق القادم إلى فهم على الأقل، لمحة سريعة عما يفكر فيه الفريق المنتهية ولايته وكيف يربطون النقاط حول كيفية مواجهة الصين ، على سبيل المثال ، في بحر الصين الجنوبي”.واشار ” لذا اقول أن هناك عواقب حقيقية وأدعو مسؤولي البنتاغون الذين هم بالفعل موالون لترامب والذين دخلوا الباب قبل أقل من شهر على المستويات العليا ، بما في ذلك القائم بأعمال وزير الدفاع الى القيام بالشيء الصحيح تجاه البلاد”.



بحسب قوله.



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