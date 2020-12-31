2020/12/31 | 10:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الخميس، موافقته على تصدير 1000 طن من محصول الطماطة إلى السعودية.وذكرت وزارة الزراعة في بيان تلقت “النور نيوز” نسخة منه أن “وزير الزراعة، وافق على تصدير 1000 طن من محصول الطماطة، الى السعودية، عن طريق منفذ عرعر الحدودي، ومن الفائض عن الإستهلاك المحلي، وفي اطار تعظيم …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على اول مادة يصدرها العراق الى السعودية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على اول مادة يصدرها العراق الى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).