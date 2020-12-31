2020/12/31 | 10:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم مجلس النواب العراقي على أن لا تمرر الموازنة بصيغتها الحالية وان قراءة أولى للموازنة ستجري خلال جلسة لمجلس النواب، ثم يحدد موعد الجلسة الثانية ب...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اللجنة القانونية لنواب العراق: الموازنة لا تُمرر بصيغتها الحالية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اللجنة القانونية لنواب العراق: الموازنة لا تُمرر بصيغتها الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).