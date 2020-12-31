2020/12/31 | 10:23 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "بصيغة مختلفة".. القانونية النيابية تتوقع تمرير الموازنة خلال 45 يوماً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/31 | 10:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بصيغة مختلفة".. القانونية النيابية تتوقع تمرير الموازنة خلال 45 يوماً) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بصيغة مختلفة".. القانونية النيابية تتوقع تمرير الموازنة خلال 45 يوماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).