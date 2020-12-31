رئيس الجمهورية يدعو لعقد سياسي جديد: منظومة حكم بعد الـ 2003 لا يمكنها خدمة المواطن

2020/12/31 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادرأى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس (31 كانون الأول 2020)، ان منظومة الحكم التي تأسست بعد 2003 ’’لا يُمكنها خدمة المواطن’’.وقال صالح، في بيان له، نشره مكتبه الاعلامي وتلقته (بغداد اليوم)، ان "الأزمات المتتالية في البلد تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم، ويستوجب الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد 2003 تعرّضت لتصدع كبير ولا يُمكنها خدمة المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة".

يتبع.



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