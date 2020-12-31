توقعات الحالة الجوية في ليلة رأس السنة والأيام الأربعة الأولى من 2021

2020/12/31 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس (31 كانون الأول 2020)، حالة الطقس الجوية في ليلة رأس السنة والأيام الأربعة الأولى من عام 2021 الذي سيبدأ غداً الجمعة.

ووفقاً لجداول الهيأة التي تلقتها (بغداد اليوم)، فإن "الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون اليوم صحواً مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تبقى على حالها، بينما المنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها صحواً ويتحول خلال الليل إلى غائم جزئي، واستقرار بدرجات الحرارة".

وأشارت إلى أن "الطقس سيكون يوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً ويتحول تدريجياً في الأقسام الغربية منها إلى غائم، ودرجات الحرارة تستقر بالمنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في الجنوبية، بينما طقس المنطقة الشمالية سيبقى نفس يوم الخميس".

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