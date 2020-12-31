محافظ كركوك: داعش لا يزال يفرض وجوده بأرياف بعض المحافظات

2020/12/31 | 10:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكد محافظة كركوك راكان سعيد الجبوري، اليوم الخميس (31 كانون الاول 2020)، وجود تنظيم داعش في بعض أرياف المحافظات العراقية.

وقال الجبوري، في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش الارهابي لايزال يفرض وجوده في أرياف الموصل وصلاح الدين وديالي وكركوك، حتى وإن كان في مجموعات صغيرة".

وأضاف، أن "داعش انتهي عسكريًا، لكنه قام بتنشيط خلاياه النائمة، وخاصة في المناطق الريفية".

وتابع الجبوري بالقول: "داعش أدرك أنه لم يعد بإمكانه تحقيق أي انتصار، لكنه يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإظهار وجوده من خلال استهداف القوات الأمنية في ريف كركوك".

وشدد على أن داعش "لن يصبح قويًا مثلما كان قبل ثلاث سنوات، غير أنه يرغب في زعزعة الاستقرار في بعض مناطق البلاد".

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