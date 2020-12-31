الغزي: البرلمان عازم على أن لا تمرر الموازنة بصيغتها الحالية

2020/12/31 | 10:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، اليوم الخميس، أن مجلس النواب عازم على أن لا تمرر الموازنة بصيغتها الحالية.وقال الغزي في تصريح صحفي،إن “قانون الموازنة من القوانين الحيوية في العراق ولا يمكن أن تستمر الدولة من الناحية المالية من دون تشريعه، وكنا نأمل أن يرسل قبل هذا الأوان لكنه […]

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