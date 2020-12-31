ارتفاع جديد بسعر صرف الدولار في اسواق العراق

2020/12/31 | 10:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وإقليم كوردستان اليوم الخميس 31 كانون الاول 2020.

وقال مراسل، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم الخميس ، 144800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 144800 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد امس الاربعاء 143700 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 145750 ديناراعراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 143750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا وبلغ سعر البيع 144700 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 144500 لكل مائة دولار امريكي.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

ويعتمد العراق 90% من دخله على عائدات النفط، وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق.

ودشن البنك المركزي قراره بشأن التسعيرة الجديدة لبيع الدولار في المزاد العلني للعملة في الـ20 من شهر كانون الأول الجاري، ومنذ ذلك الحين، يشهد البنك تراجعاً بمبيعات العملة.

ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

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