أرتفاع قتلى وجرحى هجوم مطار عدن إلى 135 بينهم 3 من الصليب الأحمر

2020/12/31 | 10:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت وزارة الصحة اليمنية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مطار عدن (جنوبي البلاد)، إلى ما يزيد على 130 بين قتيل وجريح، في حصيلة مرشحة للزيادة.وقال وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “25 شهيدا و110 جرحى، ضحايا جريمة الإرهاب التي استهدفت المطار ( الأربعاء)”.وأضاف …

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