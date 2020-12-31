تربية الأنبار تعلن رفع أسماء المحاضرين إلى وزارة المالية

2020/12/31 | 10:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الأنبار – واع – رشا شهاب القيسي – أحمد الدليمي

أعلنت مديرية تربية محافظة الأنبار، رفع أسماء أكثر من 18 ألف محاضر ومحاضرة إلى وزارة المالية بغية صرف مستحقاتهم أو تحويلهم إلى العقود، فيما أكدت اعادة تاهيل 77 مدرسة في المحافظة.

وقال مدير عام تربية محافظة الانبار نافع حسين في مقابلة مع وكالة الانباء العراقية (واع): إن لدى المديرية اكثر من 18 الف محاضر ومحاضرة، تم رفع اسمائهم الى وزارة التربية ومن ثم الى وزارة المالية، لافتاً الى ان وزارة المالية حولت أكثر من 12 الف اسم الى الموازنة اما لغرض صرف مستحقاتهم السنوية أو لاجل تثبيتهم على نظام العقود.

دوام الطلبة

وبشأن دوام الطلبة، اكد ان المديرية تعمل ضمن توجيهات وتوصيات خلية الازمة ، مبيناً ان استخدام المنصة الالكترونية والتلفزيون التربوي غير كافية.

واشار الى ان جميع الطلبة والكوادر التدريسية ملتزمون بالكمامات والقفازات واستخدام المعقمات للحد من انتشار وباء كورونا.

واكد ان المديرية تعمل ضمن توصيات خلية الازمة الحكومية، معرباً عن أمله بان يقدم الطلبة نتائج ايجابية خلال نهاية العام الدراسي الحالي بالرغم من ازمة جائحة كورونا.

ولفت الى ان مديريته تعمل على زيادة ساعات التدريس لاستيعاب الطالب المنهج الدراسي.

الامتحانات الخارجية

وحول التقديم على الامتحانات الخارجية أشار حسين الى ان مديرية تربية المحافظة فتحت ثمانية منافذ للمتقدمين على الامتحانات الخارجية، مؤكداً انه بالرغم من الأعداد الهائلة للمتقدمين إلا إن المديرية ملتزمة بتوصيات خلية الأزمة والعمل وفق مبدأ التباعد الاجتماعي.

واضاف، ان فتح هذه المنافذ ياتي للتخفيف عن كاهل المواطن ولانجاز معاملاته بوقت قياسي.

مشاريع المدارس

وفيما يتعلق بمشاريع المدارس لفت حسين الى ان المحافظة لديها نقص كبير في المدارس، مؤكداً ان هناك حملة اعمار كبرى نفذتها محافظة الانبار وبالتعاون مع صندوق إعمار المناطق المحررة باعادة تاهيل 77 مدرسة موزعة بين مناطق المحافظة.

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