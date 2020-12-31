توجيه أمني بإتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر لتأمين المواطنين عشية الإحتفالات برأس السنة

2020/12/31 | 10:38 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وجه وكيل شؤون الشرطة في وزارة الداخلية، الأربعاء، القوات الأمنية إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر لتأمين المواطنين عشية الإحتفالات برأس السنة الميلادية.

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