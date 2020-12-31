طقس رأس السنة والايام الاربعة الاولى من عام 2021

2020/12/31 | 10:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، حالة الطقس الجوية في ليلة رأس السنة والأيام الأربعة الأولى من عام 2021.

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