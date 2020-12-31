2020/12/31 | 10:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تواصل أسعار صرف الدولار في العراق بالارتفاع اليوم الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يواصل الإرتفاع في العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يواصل الإرتفاع في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).