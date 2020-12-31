2020/12/31 | 10:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، تمكنها من ضبط شاحنة محملة بماكنات تعبئة وتغليف جديدة مخالفة للضوابط، ما يؤدي إلى هدر بالمال العام.وذكرت الهيئة في بيان، أنها “استطاعت في منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط حاوية حجم 40 قدم محملة (ماكنة تعبئة وتغليف جديدة) حسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة خلافا للضوابط والتعليمات من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك ام قصر الشمالي”.وأضافت أنه “تم ضبط الحاوية خارج الحرم الكمركي عند سيطرة بحث وتحري هيئتنا وبعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن الحمولة الفعلية (ماكنة قولبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط شاحنة محملة بماكنات تغليف وتعبئة مخالفة للضوابط عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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