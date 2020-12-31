رد ناري من شيخ الأزهر على الداعين لتحريم تهنئة المسيحيين

2020/12/31 | 10:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحدث شيخ الأزهر أحمد الطيب، الخميس، عن محاولات لخطف عقول الناس عبر خطابات لا يعرفها الاسلام، مستغربا بعض الفتاوى التي تحرم تهنئة المسيحيين باعيادهم والتي لا تمت للدين بصلة.

ونقلت وسائل اعلام مصرية (31 كانون الاول 2020)، عن الطيب قوله: "نأسف لان هذا الخطاب موجود بيننا ويريد أصحابه أن يوجهوا أمة هي في حاجة إلى النهوض..



كلنا أمل في أن المصريين سيتخلصون من رواسب هذا الفكر الغريب قريبا، خاصة أن الجميع تنبه منذ سنوات لتلك الأصابع السوداء العليا والجبارة والقوية التي تريد أن تعصف بوحدتهم".

ولفت الطيب إلى أنه "من الغريب أن نجد الآن من يسأل عن موقف القرآن والسنة النبوية من مسألة التعامل مع إخوتنا المسيحيين، لأن هذه مسألة محسومة وكل ادعاء يُحرم أصحابه تهنئة المسيحيين فى أعيادهم، وينهى عن أكل طعامهم ومصافحتهم ومواساتهم، وغير ذلك، هي أقوال متطرفة لا يعرفها الإسلام".

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